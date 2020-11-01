RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки українців виступають
за продовження мораторію на...

Скільки українців виступають за продовження мораторію на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 22:08

Скільки українців виступають за продовження мораторію на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать результати опитування, яке провів Центр Разумкова.

Дивися повний текст Скільки українців виступають за продовження мораторію на продаж сільгоспземлі - опитування.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91054
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 22:09

А сколько из опрошенных лиц владеют этой землёй?
Деньги
 
Повідомлень: 677
З нами з: 13.06.13
Подякував: 21 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 00:35

Ога! Омериканцы проклятущие скупят всю землицу за бесценок и вывезут к себе в Омерику в мешках!
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1747
З нами з: 26.02.18
Подякував: 519 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 09:32

Уже даже не смешно. Центру Разумкова судя по всему нечем заняться.
Igorten
 
Повідомлень: 4147
З нами з: 01.11.11
Подякував: 39 раз.
Подякували: 1241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:56

ох как пригорело у некоторых. так демократия она такая - меньшинство должно подстроиться под большинство, а не наоборот, как сейчас когда мизерная часть, но крикливая - нагибает всех остальных.
RomanTik
 
Повідомлень: 3120
З нами з: 06.01.16
Подякував: 8965 раз.
Подякували: 714 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:13

сколько дояров в Украине, им бы подсказать, что землей уже владеют, только практически бесплатно.
partner85
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12
З нами з: 25.02.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:16

RomanTik
Демократія також така, що один індивід не має вирішувати як поступити зі своїм майном іншому. Тому давайте почнемо демократію з початку, а не кінця і надамо право власності
x-evier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26
З нами з: 06.03.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:23

Юридично комунізм/соціалізм, можливо, й закінчився, але буба (рана) в голові цього покоління так і не зажила
x-evier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26
З нами з: 06.03.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:39

По грубым подсчетам владельцы паев (около 7-8 млн.) как раз и составляют около 20% от населения старше 18 лет. Т. е. те кто проголосовал за рынок земли. Остальные - это те у кого нет пая и их давит жаба. Такой себе совковый менталитет в головах живет.
Ragnar
 
Повідомлень: 440
З нами з: 15.08.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 16:24

  Ragnar написав:По грубым подсчетам владельцы паев (около 7-8 млн.) как раз и составляют около 20% от населения старше 18 лет. Т. е. те кто проголосовал за рынок земли. Остальные - это те у кого нет пая и их давит жаба. Такой себе совковый менталитет в головах живет.

После Ваших слов непринуждённо всплывают в памяти такие "Светочи"- писатели, как автор "Mein Kampf in Ukraine" - Игорь Зварыч. Или "Лёня Космос", что "запустил по сути в Космос" целый Киев(продал, вывел, ...)
Или Депутаты - собственники, как Лозинский,...
И тысячи АТОшников, что до сих пор "получают" по 2 гектара.
(смотрите по пальцам, как я этично обошел имения слуг народа, бедных судей, и пр.)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8486
З нами з: 20.09.12
Подякував: 693 раз.
Подякували: 879 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки українців знайшли роботу через Державну службу...
R2 » Чет 05 лис, 2020 10:18
2 113
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лис, 2020 10:45
RomanTik
У Мінфіні розповіли, скільки Україна може втратити через...
R2 » Сер 04 лис, 2020 18:24
0 75
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 18:24
R2
Ввели додаткові виплати до пенсій: хто і скільки отримає
R2 » Нед 01 лис, 2020 20:26
4 2048
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лис, 2020 21:56
liliya19520304

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.