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Скільки українців виступають
за продовження мораторію на...

Скільки українців виступають за продовження мораторію на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 17:04

  Kudrjavuy написав:
  Ragnar написав:По грубым подсчетам владельцы паев (около 7-8 млн.) как раз и составляют около 20% от населения старше 18 лет. Т. е. те кто проголосовал за рынок земли. Остальные - это те у кого нет пая и их давит жаба. Такой себе совковый менталитет в головах живет.

После Ваших слов непринуждённо всплывают в памяти такие "Светочи"- писатели, как автор "Mein Kampf in Ukraine" - Игорь Зварыч. Или "Лёня Космос", что "запустил по сути в Космос" целый Киев(продал, вывел, ...)
Или Депутаты - собственники, как Лозинский,...
И тысячи АТОшников, что до сих пор "получают" по 2 гектара.
(смотрите по пальцам, как я этично обошел имения слуг народа, бедных судей, и пр.)

Паи с/х назначения и имения Вами перечисленных - две большие разницы. Мораторий действует как раз на с/х паи, а не наимения. Т. е. Вами перечисленые могут свободно распоряжаться своими имениями.
Ragnar
 
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