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Скільки українців виступають за продовження мораторію на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 лис, 2020 19:31
Я бы вообще так вопрос не ставил.Нужно наводить порядок на рынке с/х земель,он и сейчас есть,так и везде в Украине.Проблемы одни-чудовищная коррупция,рейдерство и т.д,но это никому не нужно.
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Scotch
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