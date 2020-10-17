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Діти медиків, які померли
від коронавірусу, будуть...

Діти медиків, які померли від коронавірусу, будуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 07:19

Діти медиків, які померли від коронавірусу, будуть...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

Дивися повний текст Діти медиків, які померли від коронавірусу, будуть вступати до ЗВО за пільгами.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 07:19

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