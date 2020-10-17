Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.
Дивися повний текст Діти медиків, які померли від коронавірусу, будуть вступати до ЗВО за пільгами.
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Додано: Чет 05 лис, 2020 07:19
Діти медиків, які померли від коронавірусу, будуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Діти медиків, які померли від коронавірусу, будуть вступати до ЗВО за пільгами.
Додано: Чет 05 лис, 2020 10:52
вместо того чтобы выплатить нормальную страховку (а там уже пусть дети сами решают куда потратить деньги - на учебу, жилье или просто проесть) мы будем снова плодить студентов которые пошли учиться просто потому "льготы", а кого-то кто действительно мог выучиться по зову души - отодвинем.
Додано: Чет 05 лис, 2020 10:54
Re: Діти медиків, які померли від коронавірусу, будуть...
Ну все таки лучше чем ничего.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Чет 05 лис, 2020 20:26
А если от ковида, но не медик - тоже
За Виталия Наливкина!
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