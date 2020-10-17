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Діти медиків, які померли від коронавірусу, будуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 лис, 2020 07:19
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.
Дивися повний текст Діти медиків, які померли від коронавірусу, будуть вступати до ЗВО за пільгами
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R2
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Додано: Чет 05 лис, 2020 08:51
Что угодно посмертно, лишь бы при жизни не платить.
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Dikoy
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Додано: Чет 05 лис, 2020 10:52
вместо того чтобы выплатить нормальную страховку (а там уже пусть дети сами решают куда потратить деньги - на учебу, жилье или просто проесть) мы будем снова плодить студентов которые пошли учиться просто потому "льготы", а кого-то кто действительно мог выучиться по зову души - отодвинем.
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RomanTik
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Додано: Чет 05 лис, 2020 10:54
Ну все таки лучше чем ничего.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Чет 05 лис, 2020 12:10
А якщо від грипу помер?
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0mage0
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Додано: Чет 05 лис, 2020 19:19
0mage0 написав:
А якщо від грипу помер?
От гриппа - дулю с маком.
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Dear_Sir
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Додано: Чет 05 лис, 2020 20:26
Dear_Sir написав: 0mage0 написав:
А якщо від грипу помер?
От гриппа - дулю с маком.
А если от ковида, но не медик - тоже
За Виталия Наливкина!
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:44
RomanTik написав:
мы будем снова плодить студентов которые пошли учиться просто потому "льготы", а кого-то кто действительно мог выучиться по зову души - отодвинем.
В стране действует отрицательная селекция. Что вы хотите. Льготы детям участиков АТО, сиротам, инвалидам, многодетные семьи, медикам, .. и вот вопрос а обычным детям место хоть остается? Я понимаю льготы - когда повышенная стипендия, гарантировано и бесплатно место в общаге, бесплатный проезд и пр... но именно к знаниям льгот быть не должно. введите еще льготы на защиты диссертаций например)).
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Джон
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:50
Джон написав: RomanTik написав:
мы будем снова плодить студентов которые пошли учиться просто потому "льготы", а кого-то кто действительно мог выучиться по зову души - отодвинем.
В стране действует отрицательная селекция. Что вы хотите. Льготы детям участиков АТО, сиротам, инвалидам, многодетные семьи, медикам, .. и вот вопрос а обычным детям место хоть остается? Я понимаю льготы - когда повышенная стипендия, гарантировано и бесплатно место в общаге, бесплатный проезд и пр... но именно к знаниям льгот быть не должно. введите еще льготы на защиты диссертаций например)).
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:48
Джон написав: RomanTik написав:
мы будем снова плодить студентов которые пошли учиться просто потому "льготы", а кого-то кто действительно мог выучиться по зову души - отодвинем.
В стране действует отрицательная селекция. Что вы хотите. Льготы детям участиков АТО, сиротам, инвалидам, многодетные семьи, медикам, .. и вот вопрос а обычным детям место хоть остается? Я понимаю льготы - когда повышенная стипендия, гарантировано и бесплатно место в общаге, бесплатный проезд и пр... но именно к знаниям льгот быть не должно. введите еще льготы на защиты диссертаций например))
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Даешь льготы на членство в верховной раде! )))
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RomanTik
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