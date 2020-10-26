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В Києві з'являться багаторівневі
розв'язки (список)

В Києві з'являться багаторівневі розв'язки (список)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 09:46

В Києві з'являться багаторівневі розв'язки (список)

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті Генплану міста.

Дивися повний текст В Києві з'являться багаторівневі розв'язки (список).
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и еще надо убрать светофор между Печерским мостом и старонаводницкой
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