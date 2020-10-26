Про це йдеться на сайті Генплану міста.
Дивися повний текст В Києві з'являться багаторівневі розв'язки (список).
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Додано: Чет 05 лис, 2020 09:46
В Києві з'являться багаторівневі розв'язки (список)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Києві з'являться багаторівневі розв'язки (список).
Додано: Чет 05 лис, 2020 09:46
"на Дарницкой площади;" - уже 10 лет этой басне как и метро на Троещине.
Додано: Чет 05 лис, 2020 19:28
Ага, только там сделали ̶р̶е̶к̶о̶н̶с̶т̶р̶у̶к̶ц̶и̶ю̶ новый асфальт и сразу будут делать новое строительство? Бред.
Про Харьковскую площадь, кстати, такая же байка с бородой до земли про многоуровневую развязку.
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:07
Re: завязки
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