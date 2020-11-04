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Скільки українців знайшли
роботу через Державну службу...

Скільки українців знайшли роботу через Державну службу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:18

Скільки українців знайшли роботу через Державну службу...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом січня-жовтня 2020 року послугами державної служби зайнятості скористалися 1 млн 980 тис. українців

Дивися повний текст Скільки українців знайшли роботу через Державну службу зайнятості.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:18

хто взагалі шукає роботу через цю недослужбу
її треба перейменувати в "державна служба захисту тимчасово безробітних"
nataliya_oprysko
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:45

  nataliya_oprysko написав:хто взагалі шукає роботу через цю недослужбу
її треба перейменувати в "державна служба захисту тимчасово безробітних"

полностью согласен. а большинство бездельников работающих там - поувольнять. т.к. с их обязанностями отлично справится спец. программное обеспечение, ведь большую часть времени эти специалисты тратят на то чтобы провести встречу с безработным, спросить - не нашел ли он работу самостоятельно, предложить (если есть) вакансию, назначить дату следующего посещения - всё.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
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