Протягом січня-жовтня 2020 року послугами державної служби зайнятості скористалися 1 млн 980 тис. українців
Дивися повний текст Скільки українців знайшли роботу через Державну службу зайнятості.
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Додано: Чет 05 лис, 2020 10:18
Скільки українців знайшли роботу через Державну службу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки українців знайшли роботу через Державну службу зайнятості.
Додано: Чет 05 лис, 2020 10:18
хто взагалі шукає роботу через цю недослужбу
її треба перейменувати в "державна служба захисту тимчасово безробітних"
Додано: Чет 05 лис, 2020 10:45
полностью согласен. а большинство бездельников работающих там - поувольнять. т.к. с их обязанностями отлично справится спец. программное обеспечение, ведь большую часть времени эти специалисты тратят на то чтобы провести встречу с безработным, спросить - не нашел ли он работу самостоятельно, предложить (если есть) вакансию, назначить дату следующего посещения - всё.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:48
А как можно отказаться от их услуг, если любой работник оформляется на работу через службу занятости?
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