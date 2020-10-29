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Що робити, коли депозити перестали
бути вигідним вкладенням

Що робити, коли депозити перестали бути вигідним вкладенням
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:21

Що робити, коли депозити перестали бути вигідним вкладенням

Пропонуємо до обговорення:
Коли депозити перестали бути вигідним вкладенням, а банка під матрацом - це не прийнятний варіант, багато хто замислюється про більш складні і високоприбуткові інструменти інвестування.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:21

Можно и на форуме обсудить.

Кроме недвиги под сдачу есть иные идеи?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:25

прошли американские выборы и евро снова смотрит вверх. Рекомендую в качестве альтернативы депозиту.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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