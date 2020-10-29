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Що робити, коли депозити перестали бути вигідним вкладенням
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 лис, 2020 10:21
Пропонуємо до обговорення:
Коли депозити перестали бути вигідним вкладенням, а банка під матрацом - це не прийнятний варіант, багато хто замислюється про більш складні і високоприбуткові інструменти інвестування.
Дивися повний текст Що робити, коли депозити перестали бути вигідним вкладенням
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R2
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Додано: Чет 05 лис, 2020 10:21
Можно и на форуме обсудить.
Кроме недвиги под сдачу есть иные идеи?
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Investor_K
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Додано: Чет 05 лис, 2020 10:25
прошли американские выборы и евро снова смотрит вверх. Рекомендую в качестве альтернативы депозиту.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Чет 05 лис, 2020 14:39
Investor_K написав:
Можно и на форуме обсудить.
Кроме недвиги под сдачу есть иные идеи?
нерухомість за 50к грн? в ОРДЛО хіба що або в забутому Богом селі...
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
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Betis_ck
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Додано: Чет 05 лис, 2020 15:00
R2
Очередная реклама форекса и семинаров не очем
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sopkotomhu
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Додано: Чет 05 лис, 2020 15:40
Betis_ck написав: Investor_K написав:
Можно и на форуме обсудить.
Кроме недвиги под сдачу есть иные идеи?
нерухомість за 50к грн? в ОРДЛО хіба що або в забутому Богом селі...
Если упираемся в цифру:
1. Транспорт. под такси.
2. С\Х - здесь вообще не паханное поле.
3. Транспортное машиностроение...
....................
Всё упирается во время - за которое отечественная валюта утратит свою стоимость.
Поэтому её даже в расчётах стоит переводить в реальную стоимость.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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