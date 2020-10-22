|
|
Українські гуртожитки переходять у власність громад
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 лис, 2020 10:42
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів передасть гуртожитки у власність громад 2021 року.
Дивися повний текст Українські гуртожитки переходять у власність громад
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91049
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 05 лис, 2020 10:43
страна общин
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3969
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 825 раз.
- Подякували: 293 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор