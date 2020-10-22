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Українські гуртожитки
переходять у власність громад

Українські гуртожитки переходять у власність громад
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:42

Українські гуртожитки переходять у власність громад

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів передасть гуртожитки у власність громад 2021 року.

Дивися повний текст Українські гуртожитки переходять у власність громад.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:43

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