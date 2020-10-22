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МОЗ пропонує ввести новий
показник для "червоної" зони і...

МОЗ пропонує ввести новий показник для "червоної" зони і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:05

МОЗ пропонує ввести новий показник для "червоної" зони і...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Дивися повний текст МОЗ пропонує ввести новий показник для \"червоної\" зони і нові карантинні обмеження.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:05

80 % коштом державних лабораторій ??? Ага, тільки забув сказати , що цей тест робиться 2 тижні , а тест, який можна зробити за день(або 2-3 дні), коштує 1500 грн, (в кращому випадку) . Звідки такі дані?
Совік Андрій
 
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