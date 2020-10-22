Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Дивися повний текст МОЗ пропонує ввести новий показник для \"червоної\" зони і нові карантинні обмеження.
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Додано: Чет 05 лис, 2020 12:05
МОЗ пропонує ввести новий показник для "червоної" зони і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МОЗ пропонує ввести новий показник для \"червоної\" зони і нові карантинні обмеження.
Додано: Чет 05 лис, 2020 12:05
80 % коштом державних лабораторій ??? Ага, тільки забув сказати , що цей тест робиться 2 тижні , а тест, який можна зробити за день(або 2-3 дні), коштує 1500 грн, (в кращому випадку) . Звідки такі дані?
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