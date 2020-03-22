Про це інформує пресслужба Держенергоефективності.
Дивися повний текст Енергомодернізація будинків допомагає економити до 50% на оплаті.
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Додано: Чет 05 лис, 2020 12:58
Енергомодернізація будинків допомагає економити до 50%...
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Дивися повний текст Енергомодернізація будинків допомагає економити до 50% на оплаті.
Додано: Чет 05 лис, 2020 12:58
Из собственного опыта, программатор недельный на котёл за 500грн экономит больше чем утепление. А если поставить рекуператор для вентиляции тогда вообще идеально.
В тех комнатах где нет возможности уменьшить нагрев батарей, можно их накрыть тканью.
Если у вас откровенно тонкие стены (в кирпич) имеет смысл как минимум утеплить северную сторону и углы.
Остальное деньги на ветер.
Все рекомендации для индивидуального отопления. Для колхоза с центральным отоплением в подвалах и на крышах проверьте и замените теплоизоляцию на трубах отопления, а также горячей воде.
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