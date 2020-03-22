RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Енергомодернізація будинків
допомагає економити до 50%...

Енергомодернізація будинків допомагає економити до 50%...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:58

Енергомодернізація будинків допомагає економити до 50%...

Пропонуємо до обговорення:
Про це інформує пресслужба Держенергоефективності.

Дивися повний текст Енергомодернізація будинків допомагає економити до 50% на оплаті.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91051
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:58

Из собственного опыта, программатор недельный на котёл за 500грн экономит больше чем утепление. А если поставить рекуператор для вентиляции тогда вообще идеально.
В тех комнатах где нет возможности уменьшить нагрев батарей, можно их накрыть тканью.
Если у вас откровенно тонкие стены (в кирпич) имеет смысл как минимум утеплить северную сторону и углы.
Остальное деньги на ветер.
Все рекомендации для индивидуального отопления. Для колхоза с центральным отоплением в подвалах и на крышах проверьте и замените теплоизоляцию на трубах отопления, а также горячей воде.
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 214
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нові єврооблігації дозволять економити близько мільярда...
R2 » Пон 27 лип, 2020 09:54
1 118
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 лип, 2020 16:48
moveton
Законопроєкт про реконструкцію будинків: куди і як...
R2 » Пон 25 тра, 2020 17:32
3 512
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 тра, 2020 11:24
blueiceua
Скільки потрібно економити, щоб купити квартиру...
R2 » Нед 22 бер, 2020 14:18
7 754
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2020 14:10
vetka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.