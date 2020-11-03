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Зростання «мінімалки» забезпечило
збільшення надходжень...

Зростання «мінімалки» забезпечило збільшення надходжень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:18

Зростання «мінімалки» забезпечило збільшення надходжень...

Пропонуємо до обговорення:
У жовтні вдалось подолати червневий рекорд, який становив 25,2 млрд грн.

Дивися повний текст Зростання «мінімалки» забезпечило збільшення надходжень від ЄСВ на 3 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:22

Рост "минималки" - в первую очередь ударит по всему малому бизнесу и как следствие ухудшению экономики - это прописные законы экономики, но откуда о них могут знать "Шариковы" в правительстве? Там только и знают - отобрать и поделить..
d_s_n
 
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