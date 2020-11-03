У жовтні вдалось подолати червневий рекорд, який становив 25,2 млрд грн.
Дивися повний текст Зростання «мінімалки» забезпечило збільшення надходжень від ЄСВ на 3 млрд грн.
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Додано: Чет 05 лис, 2020 13:18
Зростання «мінімалки» забезпечило збільшення надходжень...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зростання «мінімалки» забезпечило збільшення надходжень від ЄСВ на 3 млрд грн.
Додано: Чет 05 лис, 2020 13:22
Рост "минималки" - в первую очередь ударит по всему малому бизнесу и как следствие ухудшению экономики - это прописные законы экономики, но откуда о них могут знать "Шариковы" в правительстве? Там только и знают - отобрать и поделить..
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