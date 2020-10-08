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Суд зобов'язав пов'язану з Коломойським фірму сплатити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 лис, 2020 16:04
Пропонуємо до обговорення:
Госпсуд Дніпропетровської області 28 жовтня в рамках справи про банкрутство ТОВ "Діксон" з групи "Приват" олігарха Ігоря Коломойського визнав кредиторські вимоги ПриватБанку на 385 млн грн.
Дивися повний текст Суд зобов'язав пов'язану з Коломойським фірму сплатити ПриватБанку півмільярда
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Додано: Чет 05 лис, 2020 16:05
Тут 2 вопроса, есть ли что брать, второй, это решение можно обжаловать ;)
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Igorten
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