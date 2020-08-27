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У Туреччині оштрафували Facebook, Twitter, Instagram,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 лис, 2020 16:16
Пропонуємо до обговорення:
Після того як в Туреччині набув чинності новий закон про посилення регулювання соцмереж, на цілий ряд компаній, зокрема Facebook, Twitter, Instagram, Periscope, Youtube і TikTok, накладені великі штрафи, передає Deutsche Welle.
Дивися повний текст У Туреччині оштрафували Facebook, Twitter, Instagram, YouTube і TikTok
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Додано: Чет 05 лис, 2020 16:17
так їм треба і то мають міліарди
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annamel16071989
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Додано: Чет 05 лис, 2020 16:31
Турция пытается делать то же что США, только вот .... она ж не США.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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