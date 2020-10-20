Гетманцев вважає, що в Україні необхідно ввести обов'язкове застосування РРО суб'єктами господарювання.
Дивися повний текст Данило Гетманцев: введення касових апаратів підвищить захист прав споживачів.
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Додано: Чет 05 лис, 2020 17:09
Данило Гетманцев: введення касових апаратів підвищить...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Данило Гетманцев: введення касових апаратів підвищить захист прав споживачів.
Додано: Чет 05 лис, 2020 17:09
Вот интересно, почему он не хочет просто уйти? Ну плохой ему народ достался!
Додано: Пон 09 лис, 2020 12:29
Додано: Пон 09 лис, 2020 12:38
как по мне фискализация это прекрасная возможность вывести бизнес из тени
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