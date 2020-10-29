Локдаун в Україні вже не потрібен, оскільки він нічого не змінить.
Дивися повний текст Локдаун нічого не змінить. Гороховський назвав способи допомоги малому та середньому бізнесу.
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Додано: Чет 05 лис, 2020 19:19
Локдаун нічого не змінить. Гороховський назвав способи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Локдаун нічого не змінить. Гороховський назвав способи допомоги малому та середньому бізнесу.
Додано: Чет 05 лис, 2020 19:19
Ишь ты, размечтался... начать делать госзакупки у малого и среднего бизнеса.
А как же дороги-дороги?
Нее.. сча у шмыгаля прошуршат по базам отдыха и пионерлагерям и как увеличат количество сеточных коек. В разы. А если поставят их на стадионе, никакой коронавирус не страшен будет.
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