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Основні цифри держбюджету-2021
(згідно з першим читанням)

Основні цифри держбюджету-2021 (згідно з першим читанням)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 22:02

Основні цифри держбюджету-2021 (згідно з першим читанням)

Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати Верховної Ради підтримали у першому читанні державний бюджет на 2021 рік — законопроєкт №4000.

Дивися повний текст Основні цифри держбюджету-2021 (згідно з першим читанням).
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