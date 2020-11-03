RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Пенсії в 2021: що нардепи
готують українцям у новому...

Пенсії в 2021: що нардепи готують українцям у новому...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:01

Пенсії в 2021: що нардепи готують українцям у новому...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні Рада прийняла в першому читанні проект держбюджету-2021.

Дивися повний текст Пенсії в 2021: що нардепи готують українцям у новому держбюджеті (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91058
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:01

Минимальная пенсия с 1 января 2021 не вырастет, т.к. 1769 грн. это повышение с 1 декабря 2020:

Про Державний бюджет України на 2020 рік
...
Стаття 7.
...
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року - 1638 гривень, з 1 липня - 1712 гривень, з 1 грудня - 1769 гривень.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/294-IX#top

Это практика уже несколько лет идет, когда пишут, что пенсия будет увеличена с 1 января, а на самом деле там стоит цифра, установленная с 1 декабря прошедшего года.
yanyura
 
Повідомлень: 5606
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1864 раз.
Подякували: 1313 раз.
 
Профіль
5
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Основні цифри держбюджету-2021 (згідно з першим читанням)
R2 » Чет 05 лис, 2020 22:02
0 23
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лис, 2020 22:02
R2
В Україні по-новому штрафуватимуть за маски 1, 2
R2 » Вів 03 лис, 2020 20:14
12 1004
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 15:51
yanyura
Газ в Україні рахуватимуть по-новому 1, 2
R2 » Вів 03 лис, 2020 11:13
18 1264
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 11:35
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.