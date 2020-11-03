Сьогодні Рада прийняла в першому читанні проект держбюджету-2021.
Дивися повний текст Пенсії в 2021: що нардепи готують українцям у новому держбюджеті (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:01
Пенсії в 2021: що нардепи готують українцям у новому...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсії в 2021: що нардепи готують українцям у новому держбюджеті (інфографіка).
Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:01
Минимальная пенсия с 1 января 2021 не вырастет, т.к. 1769 грн. это повышение с 1 декабря 2020:
Это практика уже несколько лет идет, когда пишут, что пенсия будет увеличена с 1 января, а на самом деле там стоит цифра, установленная с 1 декабря прошедшего года.
|