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У підземних сховищах накопичили
рекордний запас газу за...

У підземних сховищах накопичили рекордний запас газу за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:28

У підземних сховищах накопичили рекордний запас газу за...

Пропонуємо до обговорення:
В українських підземних сховищах газу накопичили рекордний запас газу за останні 10 років - 28,3 млрд кубометрів, наразі газосховища почергово завершують нейтральний період та переходять в режим відбору природного газу з ПСГ.

Дивися повний текст У підземних сховищах накопичили рекордний запас газу за останні 10 років.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:28

И толку ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:36

  Igorten написав:И толку ?


если впарить населению по высокому тарифу, на таких объемах ктото сможет большие деньги со всей страны поиметь
Амвросий
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