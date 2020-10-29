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Міжбанк: паніка на ринку призвела до обвалу курсу долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 лис, 2020 01:49
Пропонуємо до обговорення:
Судячи з усього, цей тиждень надовго запам'ятається всім учасникам нашого валютного ринку своєю спонтанністю при формуванні курсового тренда і відсутністю будь-якої нормальної логіки навіть у багатьох великих бувалих гравців.
Дивися повний текст Міжбанк: паніка на ринку призвела до обвалу курсу долара
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R2
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 01:49
Курс с 28.6 до 28.3 откатился, прямо "паника"...
Когда цены в магазине за день на 20-30% подскакивают - это ничего.
А доллар на 1% откатился - караул, паника, жуть... Черная пятница
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Амвросий
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:50
Амвросий написав:
Курс с 28.6 до 28.3 откатился, прямо "паника"...
Когда цены в магазине за день на 20-30% подскакивают - это ничего.
А доллар на 1% откатился - караул, паника, жуть... Черная пятница
Або газ на 34%. Ще кажуть ахмето-бєні цінами на ел/енергію порадують ...
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alex10
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:32
или лекарства на 110% подскочили... Ноофен ( даже не лечит, так, лёгкое ала витамин мозгу) с 350 до 800 грн.
за 2 недели.
Вот где паника
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Марта
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:15
))))) Не жизнь а сказка!
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:05
Марта написав:
или лекарства на 110% подскочили... Ноофен ( даже не лечит, так, лёгкое ала витамин мозгу) с 350 до 800 грн.
за 2 недели.
Вот где паника
Вот это для нас нормально.
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Ratatui
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:08
Амвросий написав:
Курс с 28.6 до 28.3 откатился, прямо "паника"...
Когда цены в магазине за день на 20-30% подскакивают - это ничего.
А доллар на 1% откатился - караул, паника, жуть... Черная пятница
Инфляция от госкомстата за 9 месяцев 2020 года - 1,7%
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BIGor
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