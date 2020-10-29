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Міжбанк: паніка на ринку
призвела до обвалу курсу долара

Міжбанк: паніка на ринку призвела до обвалу курсу долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 01:49

Міжбанк: паніка на ринку призвела до обвалу курсу долара

Пропонуємо до обговорення:
Судячи з усього, цей тиждень надовго запам'ятається всім учасникам нашого валютного ринку своєю спонтанністю при формуванні курсового тренда і відсутністю будь-якої нормальної логіки навіть у багатьох великих бувалих гравців.

Дивися повний текст Міжбанк: паніка на ринку призвела до обвалу курсу долара.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 01:49

Курс с 28.6 до 28.3 откатился, прямо "паника"... :mrgreen:

Когда цены в магазине за день на 20-30% подскакивают - это ничего.
А доллар на 1% откатился - караул, паника, жуть... Черная пятница :lol:
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:50

  Амвросий написав:Курс с 28.6 до 28.3 откатился, прямо "паника"... :mrgreen:

Когда цены в магазине за день на 20-30% подскакивают - это ничего.
А доллар на 1% откатился - караул, паника, жуть... Черная пятница :lol:


Або газ на 34%. Ще кажуть ахмето-бєні цінами на ел/енергію порадують ...
alex10
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:32

или лекарства на 110% подскочили... Ноофен ( даже не лечит, так, лёгкое ала витамин мозгу) с 350 до 800 грн.
за 2 недели.
Вот где паника
Марта
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:15

))))) Не жизнь а сказка!
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:05

  Марта написав:или лекарства на 110% подскочили... Ноофен ( даже не лечит, так, лёгкое ала витамин мозгу) с 350 до 800 грн.
за 2 недели.
Вот где паника


Вот это для нас нормально. :D
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:08

  Амвросий написав:Курс с 28.6 до 28.3 откатился, прямо "паника"... :mrgreen:

Когда цены в магазине за день на 20-30% подскакивают - это ничего.
А доллар на 1% откатился - караул, паника, жуть... Черная пятница :lol:

Инфляция от госкомстата за 9 месяцев 2020 года - 1,7% :mrgreen:
BIGor
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