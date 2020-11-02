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Мінфін підтримує ідею
щодо зміни підходів в...

Мінфін підтримує ідею щодо зміни підходів в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:30

Мінфін підтримує ідею щодо зміни підходів в...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів підтримує зміну підходів до оподаткування нерухомості, що полягає у нарахуванні податку залежно від вартості нерухомості, а не від квадратури.

Дивися повний текст Мінфін підтримує ідею щодо зміни підходів в оподаткуванні нерухомості.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:30

Может это и по европейски или по американски, но идея платить за дом, который является единственным жильем и построен своими руками государству чиновников, тем более в нашей стране кажется мне театром абсурда. Все делается что бы народ с рождения думал как бы уехать из этой страны. При европейских налогах и африканском праве, накой тут сидеть ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:50

))) "будут создавать отдельные учреждения, которые будут определять стоимость жилья», – сказал Марченко."

Я так понимаю бюрократическая машина просто хочет размножаться.
Плюс надо обилечивать и тех, кто сейчас по метражу не должен платить ничего. А тем кто платит поднять значительно сумму налога к оплате.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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