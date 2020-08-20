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Аудит Держрезерву підтвердив розкрадання запасів і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:03
Пропонуємо до обговорення:
За ініціативи Мінекономіки та за дорученням Кабміну провели аудит Держрезерву, який підтвердив тотальне розкрадання запасів і мільйонні збитки.
Дивися повний текст Аудит Держрезерву підтвердив розкрадання запасів і мільйонні збитки - Мінекономіки
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:03
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