На 4 листопада середній відсоток будівельної готовності об’єктів по Україні складає 89%.
Дивися повний текст Об’єкти «Великого будівництва» готові на 89% - Мінрегіон.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:05
Об’єкти «Великого будівництва» готові на 89% - Мінрегіон
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Дивися повний текст Об’єкти «Великого будівництва» готові на 89% - Мінрегіон.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:05
Южный мост в столице ремонтируют уже не раз в год, а дважды - в конце зимы и в конце осени.
результат все хуже..
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