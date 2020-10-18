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Об’єкти «Великого будівництва»
готові на 89% - Мінрегіон

Об’єкти «Великого будівництва» готові на 89% - Мінрегіон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:05

Об’єкти «Великого будівництва» готові на 89% - Мінрегіон

Пропонуємо до обговорення:
На 4 листопада середній відсоток будівельної готовності об’єктів по Україні складає 89%.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:05

Южный мост в столице ремонтируют уже не раз в год, а дважды - в конце зимы и в конце осени.
результат все хуже..
sal
 
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