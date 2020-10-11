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Chevrolet почне продавати
комплекти eCrate для переробки...

Chevrolet почне продавати комплекти eCrate для переробки...
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:40

Chevrolet почне продавати комплекти eCrate для переробки...

Пропонуємо до обговорення:
Американський автовиробник Chevrolet (частина General Motors) допрацював свій проект eCrate до стадії серійного випуску. В результаті починаючи з другої половини 2021 року всі бажаючі зможуть придбати комплект для переробки свого ДВС-автомобіля в електромобіль і встановити його в авторизованих сервісах.

Дивися повний текст Chevrolet почне продавати комплекти eCrate для переробки авто на електрокари (відео).
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:11

Re: иржа

Какая выгода для владельца?
sal
 
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