Програма пільгового кредитування «доступна іпотека» передбачає кредитування за ставками від 5 до 7% річних на суму до 2 млн грн.
Дивися повний текст Марченко: «Доступна іпотека» передбачає ставку за кредитом на рівні 5-7%.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:47
Марченко: «Доступна іпотека» передбачає ставку за...
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Дивися повний текст Марченко: «Доступна іпотека» передбачає ставку за кредитом на рівні 5-7%.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:47
Еще закон действующий придумали, как защитить интересы инвесторов. А то как украсть или устроить долгострой - схем много, даже у государственных застройщиков. А вот для инвесторов - только нервы и ожидания с надеждой, что не кинут, не затянут.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:57
А вообще есть первичный рынок жилья? Не инвестиции в права какие-то, а покупка готового жилья от застройщика?
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