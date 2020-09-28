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Розкрито перший смартфон Samsung з підекранною камерою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:02
Пропонуємо до обговорення:
Смартфони з підекранною камерою вже представили ZTE, VinSmart і Rakuten. Ще більше пристроїв з цією довгоочікуваною технологією має вийти наступного року. Однак Samsung, судячи з нових даних, не поспішає з впровадженням цього рішення в свої флагманські моделі.
Дивися повний текст Розкрито перший смартфон Samsung з підекранною камерою
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:02
VinSmart вообще молодцы, быстро рынок взяли
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irinochka_80
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