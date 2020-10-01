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Розкрито перший смартфон
Samsung з підекранною камерою

Розкрито перший смартфон Samsung з підекранною камерою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:02

Розкрито перший смартфон Samsung з підекранною камерою

Пропонуємо до обговорення:
Смартфони з підекранною камерою вже представили ZTE, VinSmart і Rakuten. Ще більше пристроїв з цією довгоочікуваною технологією має вийти наступного року. Однак Samsung, судячи з нових даних, не поспішає з впровадженням цього рішення в свої флагманські моделі.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:02

VinSmart вообще молодцы, быстро рынок взяли
irinochka_80
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 08:34

ZTE доверия не вызывает, а вот vsmart интересный
gpahomyc
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 15:17

Только год на рынке, пока рано говорить, но из тех что я видел. Перспективы у них не плохие)
denkabbb5565
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