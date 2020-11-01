Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за останні 10 років Україна втратила трильйон доларів ВВП. Причиною цього став не реалізований потенціал.
Дивися повний текст Україна втратила трильйон доларів ВВП за 10 років, - Шмигаль.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:04
Україна втратила трильйон доларів ВВП за 10 років, - Шмигаль
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Дивися повний текст Україна втратила трильйон доларів ВВП за 10 років, - Шмигаль.
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