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Україна втратила трильйон доларів
ВВП за 10 років, - Шмигаль

Україна втратила трильйон доларів ВВП за 10 років, - Шмигаль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:04

Україна втратила трильйон доларів ВВП за 10 років, - Шмигаль

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за останні 10 років Україна втратила трильйон доларів ВВП. Причиною цього став не реалізований потенціал.

Дивися повний текст Україна втратила трильйон доларів ВВП за 10 років, - Шмигаль.
R2
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