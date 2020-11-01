Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за останні 10 років Україна втратила трильйон доларів ВВП. Причиною цього став не реалізований потенціал.
Дивися повний текст Україна втратила трильйон доларів ВВП за 10 років, - Шмигаль.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:04
Україна втратила трильйон доларів ВВП за 10 років, - Шмигаль
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна втратила трильйон доларів ВВП за 10 років, - Шмигаль.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:55
І було б ВВП України сьогодні в 1,13 трлн. дол. в 7 разі вбільше ніж зараз і у 2 рази більше ніж у Поляків. а По ПКС були б десь між США і Гонконгом. Але... мало імовірно
Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:02
Це наслідки "успішної" боротьби з корупцією. Головне, що на словах всі чесні й порядні, обіцяють викорінити раз і назавжди і звідки ото воно береться.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:51
Re: развитие
Если все время ремонтировать одни и те же участки дорог, перекладывать дорожки и, как в парке возле метро Дв.Украины в Киеве, сносить прошлогодние фонари, то ни каких денег на что-то большее не хватит.
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