Україна втратила трильйон доларів ВВП за 10 років, - Шмигаль

весь потенциал в продаже - земли, лесов, бетонометров
А когда такой "потенциал" закончится?.. что дельше
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:00
Re: на продажу
весь потенциал в продаже - земли, лесов, бетонометров
А когда такой "потенциал" закончится?.. что дельше
Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:14
Никто ничего не потерял! Если где то убыло, значит где то прибыло! Кому то капнуло не плохо!
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