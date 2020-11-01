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Україна втратила трильйон доларів
ВВП за 10 років, - Шмигаль

Україна втратила трильйон доларів ВВП за 10 років, - Шмигаль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:00

Re: на продажу

весь потенциал в продаже - земли, лесов, бетонометров

А когда такой "потенциал" закончится?.. что дельше
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:14

Никто ничего не потерял! Если где то убыло, значит где то прибыло! Кому то капнуло не плохо!
KULANDALE
 
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