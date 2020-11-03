Україна втратила трильйон доларів ВВП за 10 років, - Шмигаль

весь потенциал в продаже - земли, лесов, бетонометров
А когда такой "потенциал" закончится?.. что дельше
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:00
Re: на продажу
весь потенциал в продаже - земли, лесов, бетонометров
А когда такой "потенциал" закончится?.. что дельше
Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:14
Никто ничего не потерял! Если где то убыло, значит где то прибыло! Кому то капнуло не плохо!
Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:47
"Це вже аж занадто нагадує імпотента, який сидить на ліжку і розповідає дружині, як у них все може бути, замість того, щоб нарешті записатися до лікаря чи принаймні купити віагру", - Фурса про економіку України
Всё же это звучит более приемлемо к нашей ситуации.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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