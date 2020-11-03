Україна втратила трильйон доларів ВВП за 10 років, - Шмигаль

весь потенциал в продаже - земли, лесов, бетонометров
А когда такой "потенциал" закончится?.. что дельше
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:00
Re: на продажу
весь потенциал в продаже - земли, лесов, бетонометров
А когда такой "потенциал" закончится?.. что дельше
Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:14
Никто ничего не потерял! Если где то убыло, значит где то прибыло! Кому то капнуло не плохо!
Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:47
"Це вже аж занадто нагадує імпотента, який сидить на ліжку і розповідає дружині, як у них все може бути, замість того, щоб нарешті записатися до лікаря чи принаймні купити віагру", - Фурса про економіку України
Всё же это звучит более приемлемо к нашей ситуации.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:33
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Vladimir Zavgorodny
Приходит мальчик Денис к папе и спрашивает: папа, чем «потенциально» отличается от «реально»? Папа говорит: давай разберём на примере.
Идут они вместе к маме, папа спрашивает: слушай, ты бы за миллион долларов дала негру? Ну, мама помялась такая, но говорит: нет, ну для семьи, это ж на всю жизнь, и детей... Да, дала бы.
Потом идут к старшей дочери, тот же вопрос. Она тоже подумала, говорит: нет, ну ради семьи, конечно, дала бы.
Потом к дедушке идут: деда, ты бы дал в ж*** негру за миллион долларов? Дедушка почесал в затылке говорит: не, ну за миллион, ради внуков...
Папа говорит: вот видишь, Дениска, потенциально у Украины — один триллион долларов, а реально — две шлюхи, ***, и вы с Вовочкой, два аудитора хуевы.
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