Україна втратила трильйон доларів ВВП за 10 років, - Шмигаль

Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:47

"Це вже аж занадто нагадує імпотента, який сидить на ліжку і розповідає дружині, як у них все може бути, замість того, щоб нарешті записатися до лікаря чи принаймні купити віагру", - Фурса про економіку України

Всё же это звучит более приемлемо к нашей ситуации.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.