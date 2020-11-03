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Україна втратила трильйон доларів
ВВП за 10 років, - Шмигаль

Україна втратила трильйон доларів ВВП за 10 років, - Шмигаль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:04

Україна втратила трильйон доларів ВВП за 10 років, - Шмигаль

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за останні 10 років Україна втратила трильйон доларів ВВП. Причиною цього став не реалізований потенціал.

Дивися повний текст Україна втратила трильйон доларів ВВП за 10 років, - Шмигаль.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:55

І було б ВВП України сьогодні в 1,13 трлн. дол. в 7 разі вбільше ніж зараз і у 2 рази більше ніж у Поляків. а По ПКС були б десь між США і Гонконгом. Але... мало імовірно
zenukua1992
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:02

Це наслідки "успішної" боротьби з корупцією. Головне, що на словах всі чесні й порядні, обіцяють викорінити раз і назавжди і звідки ото воно береться.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:22

Нужно было больше нулей нарисовать. Чего скромничать то?
Ну и причины зашибись - как раз все, что демострировала зекоманда за полтора года. Ни стратегии, ни реформ, одна сплошная коррупция.
alt402
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:37

коли люди кидаються такими ну дуже заокругленими цифрами, в мене виникають підозри що вони взагалі не рахували нічого а просто придумали красиву цифру.
ruslan42212
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:45

Судя по тому, какими машинами бывшие чиновники-пенсионеры давят людей на Майдане, то в 2021 году эта цифра вырастет до 1,1 трлн))) весь потенциал оседает в бензобаках Лексусов, Мерсов и Ренджиков)))
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:14

Никто ничего не потерял! Если где то убыло, значит где то прибыло! Кому то капнуло не плохо!
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:33

Из ФБ лучшее по теме:

Vladimir Zavgorodny

Приходит мальчик Денис к папе и спрашивает: папа, чем «потенциально» отличается от «реально»? Папа говорит: давай разберём на примере.
Идут они вместе к маме, папа спрашивает: слушай, ты бы за миллион долларов дала негру? Ну, мама помялась такая, но говорит: нет, ну для семьи, это ж на всю жизнь, и детей... Да, дала бы.
Потом идут к старшей дочери, тот же вопрос. Она тоже подумала, говорит: нет, ну ради семьи, конечно, дала бы.
Потом к дедушке идут: деда, ты бы дал в ж*** негру за миллион долларов? Дедушка почесал в затылке говорит: не, ну за миллион, ради внуков...
Папа говорит: вот видишь, Дениска, потенциально у Украины — один триллион долларов, а реально — две шлюхи, ***, и вы с Вовочкой, два аудитора хуевы.
alt402
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 00:25

  KULANDALE написав:Никто ничего не потерял! Если где то убыло, значит где то прибыло! Кому то капнуло не плохо!

Кому-то капает и перетекает в результате коррупции. Но в данном случае проиграли все - поскольку экономика Украины развалилась в результате успешного проведенных под управлением западных партнеров Евромайдана и Еврореформ. Коррупция с 2010 настолько не выросла.
di2gard
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