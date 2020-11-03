Україна втратила трильйон доларів ВВП за 10 років, - Шмигаль

Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:33

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Vladimir Zavgorodny



Приходит мальчик Денис к папе и спрашивает: папа, чем «потенциально» отличается от «реально»? Папа говорит: давай разберём на примере.

Идут они вместе к маме, папа спрашивает: слушай, ты бы за миллион долларов дала негру? Ну, мама помялась такая, но говорит: нет, ну для семьи, это ж на всю жизнь, и детей... Да, дала бы.

Потом идут к старшей дочери, тот же вопрос. Она тоже подумала, говорит: нет, ну ради семьи, конечно, дала бы.

Потом к дедушке идут: деда, ты бы дал в ж*** негру за миллион долларов? Дедушка почесал в затылке говорит: не, ну за миллион, ради внуков...

Папа говорит: вот видишь, Дениска, потенциально у Украины — один триллион долларов, а реально — две шлюхи, ***, и вы с Вовочкой, два аудитора хуевы.