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Україна втратила трильйон доларів
ВВП за 10 років, - Шмигаль

Україна втратила трильйон доларів ВВП за 10 років, - Шмигаль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 09:34

  zenukua1992 написав:І було б ВВП України сьогодні в 1,13 трлн. дол. в 7 разі вбільше ніж зараз і у 2 рази більше ніж у Поляків. а По ПКС були б десь між США і Гонконгом. Але... мало імовірно


Пипл хавает (с)
А раз так - то зачем придумывать что-то более сложное?
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