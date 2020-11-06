RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна втратила трильйон доларів
ВВП за 10 років, - Шмигаль

Україна втратила трильйон доларів ВВП за 10 років, - Шмигаль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 13:23

Он типа эффективный управленец, ёпта. Вместо того, чтобы предложить курс развития страны - он считает то, чего уже вернуть нельзя. Да и разве можно верить этому, временному...
yalta1965
Аватар користувача
 
Повідомлень: 77
З нами з: 22.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шмигаль розповів, скільки робочих місць дасть дорожнє...
R2 » Суб 07 лис, 2020 13:36
1 10
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 лис, 2020 13:36
yalta1965
Зарплата – $890, пенсія – $288: Шмигаль обіцяє суттєве...
R2 » П'ят 06 лис, 2020 16:50
3 237
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 лис, 2020 11:05
svyatoslav_hromyak
Біткойн пробив позначку в 15 000 доларів і летить до...
R2 » П'ят 06 лис, 2020 19:33
1 154
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лис, 2020 19:33
nighthawk5

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6591)
07.11.2020 13:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.