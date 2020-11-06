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Україна втратила трильйон доларів ВВП за 10 років, - Шмигаль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 лис, 2020 13:23
Он типа эффективный управленец, ёпта. Вместо того, чтобы предложить курс развития страны - он считает то, чего уже вернуть нельзя. Да и разве можно верить этому, временному...
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yalta1965
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