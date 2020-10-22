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Облгази перешкоджають зміні
постачальника: що робити

Облгази перешкоджають зміні постачальника: що робити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:12

Облгази перешкоджають зміні постачальника: що робити

Пропонуємо до обговорення:
Цей код потрібен для зміни постачальника газу.

Дивися повний текст Облгази перешкоджають зміні постачальника: що робити.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:13

Забыли Харьковоблгаз.
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