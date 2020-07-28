Станом на сьогодні Національна служба здоров’я України профінансувала коронавірусний пакет для лікарень в обсязі 7,3 млрд грн.
Дивися повний текст «Коронавірусний пакет» для лікарень профінансували на 7,3 мільярда.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:03
«Коронавірусний пакет» для лікарень профінансували на...
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Дивися повний текст «Коронавірусний пакет» для лікарень профінансували на 7,3 мільярда.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:03
Не знаю куда они профинансировали, а у нас в городе - нет денег лежи в коридоре ... и ни кто к тебе даже не подойдет!!! Вода только из под крана!!!
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