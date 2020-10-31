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У Кабміні пояснили, як має відбуватися ваговий контроль...
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:18
Пропонуємо до обговорення:
Габаритно-ваговий контроль (ГВК) вантажних фур має здійснюватися автоматичними інформаційними системами, а не інспекторами Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки).
Дивися повний текст У Кабміні пояснили, як має відбуватися ваговий контроль вантажівок
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:18
Это не входит в планы криклия.Ему нужно взвешивание "в ручную".
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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