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У Кабміні пояснили, як має
відбуватися ваговий контроль...

У Кабміні пояснили, як має відбуватися ваговий контроль...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:18

У Кабміні пояснили, як має відбуватися ваговий контроль...

Пропонуємо до обговорення:
Габаритно-ваговий контроль (ГВК) вантажних фур має здійснюватися автоматичними інформаційними системами, а не інспекторами Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки).

Дивися повний текст У Кабміні пояснили, як має відбуватися ваговий контроль вантажівок.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:18

Это не входит в планы криклия.Ему нужно взвешивание "в ручную".
sena_2008atp
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