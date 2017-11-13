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В українських поїздах почали
оновлювати вагони СВ (фото)

В українських поїздах почали оновлювати вагони СВ (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:36

В українських поїздах почали оновлювати вагони СВ (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця провела ремонт перших двох вагонів СВ, зокрема, оновила інтер'єр.

Дивися повний текст В українських поїздах почали оновлювати вагони СВ (фото).
R2
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не с тех вагонов начали
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:42

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця провела ремонт перших двох вагонів СВ, зокрема, оновила інтер'єр.

Дивися повний текст В українських поїздах почали оновлювати вагони СВ (фото).

Вроде стенки вагона не красным деревом оббиты и унитазы из нержавейки, так ща что 11,5 млн. грн?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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