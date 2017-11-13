Укрзалізниця провела ремонт перших двох вагонів СВ, зокрема, оновила інтер'єр.
Дивися повний текст В українських поїздах почали оновлювати вагони СВ (фото).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:36
В українських поїздах почали оновлювати вагони СВ (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В українських поїздах почали оновлювати вагони СВ (фото).
Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:42
Вроде стенки вагона не красным деревом оббиты и унитазы из нержавейки, так ща что 11,5 млн. грн?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|